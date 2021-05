Mediante una historia publicada en Instagram, Kimberly Reyes manifestó que ha sido víctimas de diferentes amenazas en los últimos días después de compartir un comentario sobre la representante de República Dominicana en Miss Universo, por el cual tuvo que ofrecer disculpas.

“No supero que la señorita de República Dominicana no se haya dejado caer ese postizo de cola de Caballo”, fue el mensaje que escribió la artista, que terminó siendo blanco de varios insultos en las redes sociales.

Ante la gran cantidad de ofensas que recibió, la actriz de 32 años decidió denunciar públicamente este hecho. Igualmente, aprovechó para aclarar que su intención nunca fue atacar a la reina del país latinoamericano.

“Cuando escribí el mensaje no me refería a nada ofensivo en contra de ella, sino que me hubiera encantado que se hubiera soltado el cabello. Estoy recibiendo mensajes de muerte y amenazas”, afirmó.