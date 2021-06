green

Varios seguidores de Kimberly Reyes, habían expresado su preocupación por la desaparición repentina de la presentadora en redes sociales. Después de varios días ausente, Reyes realizó una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram en la que los internautas aprovecharon para preguntarle qué estaba pasando.

Uno de sus seguidores le escribió que estaba muy perdida y ella respondió: “Si, lo sé, la verdad pensé que no lo notarían. Creo que colapsé, me cansé de tratar de cumplir con las expectativas de tantas personas y me olvidé de ser feliz”.

Además, explicó que se dejó llenar de inseguridades por comentarios que le hacen continuamente en sus redes y aseguró que así se haya tomado un espacio todavía se siente mal. Cabe resaltar que ella afirma estar aceptando el proceso y que entendió que es complicado complacer a todas las personas.

Por otro lado, subrayó que quiso poner su corazón, vida y espiritualidad “en orden”. Así mismo, una persona le dijo que no se le veía el brillo que “transmite siempre”, por lo que Kimberly decidió subir dos imágenes de ella después de haber llorado y las acompañó de un mensaje.

“No fueron días buenos, creo que todo el mundo se acostumbra a ponerse solo la máscara de felicidad para venir aquí, pero entendí que todo es un proceso. Está bien detenernos a contemplar el camino de la felicidad”, expresó.

La modelo quiso compartir su experiencia ya que tiene la convicción de que puede que haya personas que la estén viendo y que estén pasando por esa misma situación, por lo que también les dedicó unas palabras: “Tranquilo, todo pasa, todo se renueva, todo cambia y ahí estarás tú, para deleitarte con las vueltas que has dado para convertirte en mariposa”.

Aquí, las historias de Kimberly Reyes aclarando lo que le está pasando.