Como informó TMZ, la estrella de ‘Keeping up with the Kardashians’ demandó a la aplicación no solo por hacer promoción de su sitio con su imagen, sino por alterarla en el proceso; por lo anterior, solicitó se remunere con la cifra mencionada.

El medio aseguró que la foto fue hecha en 2017, como una forma de promocionar la línea de belleza de la empresaria, pero parece que los creadores de la aplicación desconocían el hecho de que fuera Kim la protagonista de la pieza.

“El acusado afirma, absurdamente, como su supuesta defensa que no sabía que la foto, sin licencia y no autorizada, que robaron y apropiaron indebidamente fuera de Kim Kardashian West, una de las mujeres más reconocidas del mundo”, explicó el abogado de ella en el documento obtenido por el portal.

Además, el representante aseguró en la demanda que la plataforma de edición “tuvo el descaro de amenazar a Kim para que no presentara cargos contra ellos, pues de lo contrario la perseguirían“, como agregó el sitio especializado en entretenimiento.

iHandy es una herramienta que les ofrece a sus usuarios la posibilidad de arreglar sus fotos con “herramientas profesionales de belleza y retoque corporal“.