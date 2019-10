Ahora, la estrella de ‘Keeping up with the Kardashians’ compartió una galería de fotografías junto a Anastasia Karanikolaou, su mejor amiga, con quien se puso de acuerdo para disfrazarse de Conejita Playboy y sorprender a sus seguidores.

Las empresarias usaron un ceñido ‘body’ de color negro, que complementaron con medias veladas oscuras, un cuello de camisa, moño de color negro, la pomposa cola y las icónicas orejitas que tanto le encantaban a Hugh Hefner, el fallecido exdirector de Playboy.

Kylie publicó 4 fotografías mostrando la pinta; en dos aparece junto a Anastasia, y en las demás se roba el protagonismo: dejó ver a detalle sus ojos claros (lentes de contacto) e hizo una sensual pose.

Ante las fotos, varios de sus amigos y fanáticos han comentado que se ven fantásticas y hasta insinuaron que el desaparecido jefe de la revista estaría feliz de verlas.

Aquí, las fotos: