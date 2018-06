Su imagen, una de las mejores que ha presentado el Madame Tussauds, está ubicada en la sede de Las Vegas del popular museo y ya dejó con la boca abierta a la empresaria, que expresó su opinión en un trino la víspera de su cumpleaños.

“Esto me está enloqueciendo, hicieron un gran trabajo”, escribió Khloé en Twitter.

El artículo continúa abajo

Lo seguidores del Madame Tussauds en Instagram también destacaron la estatua de Khloé con comentarios como “muy bueno”, “magnífico”, “maravilloso” o “no puedo esperar a las fotos de Khloé con su estatua de cera”.

Horas más tarde, ya en el día de su cumpleaños, la mamá de True aprovechó para agradecer por los mensajes que ha recibido apenas comenzando su día, y se despidió por un rato para ir a dormir con su hija unas horas más.

Thank you guys so much for these awesome birthday tweets! I am so blessed! I’m already so overwhelmed with love and my birthday has just started. Baby true is sleeping so I have to get back to sleep myself. I love you all! For real… Thank you 😘

— Khloé (@khloekardashian) June 27, 2018