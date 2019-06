Así lo recoge TMZ en un video con el fragmento de la conversación que se vio en ‘Keeping Up With The Kardashians’, en donde la fundadora de Good American le cuenta a Disick que el padre de su hija le está enviando decenas de mensajes de texto.

“Es como, ‘No puedo dejar de pensar en ti y en el desastre que he causado’ […] Él está haciendo esto para obtener una reacción de mí. Oh, ¿así que solo puedo decir “me voy a matar” en cualquier momento? Eso es una locura “, dijo Kardashian, dejando al descubierto el desespero que mostró su ex.

El escándalo de infidelidad entre Tristan Thompson y Jordyn Woods, exmejor amiga de Kylie Jenner y muy cercana a la familia, salió a la luz en febrero y terminó arruinando por completo la relación de Khloé con el jugador de los Cleveland Cavaliers.