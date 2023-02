Los cuatro jurados tuvieron una noche para compartir con sus elegidos para la descarga de gala, una ocasión que tienen los participantes para brillar en el escenario.

Aunque el capítulo transcurría en total calma, llegó una confesión por parte de Keyla, del equipo de Marbelle, que reveló haber sido víctima de matoneo y agresiones por parte de compañeras de su colegio que casi la alejan de su carrera musical.

Así fue el ataque a Keyla, de ‘La descarga’, que por poco la aleja de la música

Un video publicado por la cuenta de YouTube ‘La descarga reality’ evidenció todo el relato de la joven:

La cantante reveló que cuando tenía 12 años y estaba en el colegio fue agredida por una compañera, mientras estaba en la fila de la cafetería. La adolescente empezó a insultarla y de inmediato, recuerda la artista, llegaron tres jóvenes más que la trataron de “pelo de trapero”.

Keyla intentó hacer caso omiso a los comentarios despectivos, pero una de las jóvenes agresoras la cogió por el pelo, a la vez que las otras la sostenían de las manos para evitar que se defendiera. La golpiza pasó a mayores cuando uno de las agresoras sacó un lápiz y empezó a introducírselo en uno de sus oídos, mientras la cantante le rogaba para que no lo hiciera.

Ese fue el hecho que la hizo pensar que no podría tener una carrera dentro de la música: “La nena sacó un lápiz y me empezó a chuzar el oído. Yo me arrodillé, literalmente, en medio de la cancha, y me puse a llorar horrible. Yo le decía: ‘Por favor, mi oído no; se lo pido’. Obvio, me jodía el oído y yo en lo único en lo que pensaba era en mi voz”.

Para fortuna de Keyla, un profesor llegó para interrumpir la agresión que casi daña su voz y la priva de desarrollar su carrera musical. Lo más grave del asunto es que, según comentó la agredida, sus compañeros no recibieron ningún castigo por el hecho.

La participante pudo dejar atrás esa dura historia y saltó al escenario para cantar en un dueto inolvidable con Marbelle el tema de la reguetonera Karol G ‘El barco’.