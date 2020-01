La artista compartió una fotografía en Instagram en la que quedó en evidencia que estaba en medio de una zona desértica; allí posó junto a un gran cactus y algunas ramas alrededor.

Kesha, que lució apenas una camisa sobre tu cuerpo, escribió en el post de la publicación:

“Rang in the new year in Colombia (Sonó el año nuevo en Colombia)“.

La publicación, que ya cuenta con más de 36 mil ‘likes’ en la red social, sorprendió a varios de sus seguidores y, sobre todo, a los colombianos, quienes le preguntaron en qué parte del país estaba.

Varios usuarios de la plataforma especularon que podría tratarse del Desierto de la Tatacoa, en el Huila, mientras que otros comentaron que es un escenario de La Guajira y algunos más osados dijeron que es Volcán del Totumo, de Cartagena.

Esta es la foto: