Las últimas semanas, el nombre de una de las hermanas del clan Kardashian-Jenner volvió a sonar por su vida amorosa. Después de un tiempo soltera, fuentes anónimas aseguraron que Kendall Jenner habría tenido sus primeras dos citas con el reguetonero del momento, Bad Bunny. Hasta hace unos días, no había pruebas fotográficas que confirmaran los rumores, pero los paparazis lograron encontrarlos muy románticos y dándose besos en una de sus más recientes salidas.

¿Quién es Kendall Jenner?

Kendall Nicole Jenner nació en una de las familias más poderosas y famosas de Estados Unidos y el mundo entero. Desde muy pequeña estuvo expuesta a los reflectores de la opinión pública gracias al famoso reality televisivo que cuenta la vida de todo el clan Kardashian-Jenner dese hace más de una década.

¿Cuántos años tiene Kendall Jenner?

La modelo nació el 3 de noviembre de 1995 en Los Ángeles, este año celebrará sus 28 años. Es hija de la medallista olímpica Caitlyn Jenner y de la empresaria Kris Jenner, hermana mayor de Kylie Jenner y medio hermana de Kourtney, Kim, Khloe y Rob Kardashian. Por parte de su padre, también tiene otros medios hermanos, no tan famosos como las anteriormente nombradas, Brody, Casey, Brandon y Burt Jenner. Hasta el 2012 estudió en una secundaria presencial, y finalizó sus estudios en casa junto a su hermana menor.

¿Cuánto mide Kendall Jenner?

Según datos de expertos en moda y belleza, la modelo de 27 años mide 1.80 m, estatura que le ha permitido desfilar en las mejores pasarelas del mundo. En 2017, con solo 22 años, Forbes la catalogó como la modelo mejor pagada del mundo con ganancias de 22 millones de dólares. En el 2015, Kendall modeló en la importante pasarela de la marca femenina Victoria Secret.

Fortuna de Kendall Jenner

Aunque Kendall Jenner cuenta con la fortuna más baja de todas sus hermanas, no tiene precisamente poco dinero. Según el portal especializado en la fortuna de las celebridades, Celebrity Net Worth, la joven cuenta con un patrimonio neto de 45 millones de dólares, el cual ha aumentado gracias a sus ingresos en pasarelas, patrocinios, además de su participación en el reality de la familia. En solo un año, Kendall podría ganar hasta 22 millones de dólares. De la familia, su hermana Kim es quien lidera la lista de mayor fortuna, con 1,4 billones de dólares. Seguida de Kylie, con 750 millones; su madre Kriss con 170; Kourtney con 75 y Khloé con 60 millones de dólares.

Novios de Kendall Jenner

Aunque se le ha relacionado sentimentalmente con diferentes figuras del entretenimiento, son pocas las que la modelo ha confirmado públicamente. Una de las más sonadas, y fugaces, fue con el cantante y ex One Direction, Harry Styles. En el 2014 se les vio tomados de la mano y besándose en un yate, ellos lo negaron y se distanciaron, sin embargo, quedaron en buenos términos y ahora disfrutan de una buena amistad.

Su relación más larga, hasta el momento, fue con la estrella del baloncesto Devin Booker, con quien inició en el 2020, pero no fue confirmada hasta el 2021 durante un especial del reality Keeping Up With the Kardashians. La relación parecía ir mejor que nunca, pero el año pasado la pareja confirmó su separación. En la lista de supuestos romances se encuentran Ryan Nassif, Julian Brooks, Jordan Clarkson, A$AP Rocky, Blake Griffin, Anwar Hadid y Ben Simmons. Bad Bunny sería la pareja actual de la modelo, con quien la captaron hace unos días muy romántica afuera de una discoteca.