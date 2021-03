green

Desde que la reguetonera se convirtió en una figura reconocida en el mundo del entretenimiento, fueron varios los usuarios que llegaron a confundirla con la empresaria; incluso, en una publicación a varios les falló la vista y vieron a la hija de Rob Kardashian posando junto a Anuel.

(Vea también: Disney los unió: revelan por qué Pipe Bueno y actriz de ‘Pa’ quererte’ andaban juntos)

¿Cuánto mide Khloé Kardashian?

La empresaria, que volvió con su ex infiel a mediados de 2020, mide 1, 77 metros; de hecho, es la hermana Kardashian más alta, aunque si se compara con Kendall Jenner, esta última le gana por 2 centímetros, como registra Google.

Cabe mencionar que las medidas de Khloé las habría heredado de la familia por parte de su padre: Robert Kardashian, quien medía 1, 70 metros, pues Kris Jenner mide 1, 68 metros.

¿Cuánto mide Karol G?

La cantante de ‘Bichota’, de quien se comprobó que sigue siendo pareja de Anuel, es menos alta de lo que varios de sus seguidores especulan, pues apenas y alcanza los 1, 60 metros de estatura, 17 centímetros menos que la estrella de ‘Keeping up with the Kardashians’.

En la imagen que aparece a continuación se puede ver, en una escala real, cómo se verían las famosas si se pararan una cerca de la otra: