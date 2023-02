La esperada canción de ambas colombianas, una más en el listado de colaboraciones de Shakira, llegó en un momento clave en la carrera de ambas artistas. En la letra se distinguen reproches principalmente para Gerard Piqué, aunque muchos ya buscan qué apartes son para él y cuáles para Anuel, el exnovio de la ‘bichota’.

Ahora, la antioqueña habló en La W Radio y contó detalles de su colaboración con Shakira y todo lo que le ha pasado en el último tiempo en su carrera, en la que han sido solo éxitos.

“Yo la miraba y se me hacía muy loco pensar que era esa artista a mi lado. Tenerla ahí fue muy enriquecedor y es una locura. Todo lo que me ha pasado, conocer a Rihanna, el ‘show’ de Viña y solamente me dan ganas de decirle a la gente que sí se puede. Es posible para todo el mundo”, comentó en la emisora.

Karol G y la aventura que vivió para conocer a Rihanna

Posteriormente, contó una anécdota que vivió cuando cumplió el sueño de conocer a Rihanna, una de sus grandes referentes y con quien se tomó una foto en un evento en Estados Unidos.

“Rihanna cantó en el ‘Super Bowl’ y llegué a una sweet que no era, por eso regañé a mucha gente. Eso fue un caos y llegó a oidos de la manager de Rihanna y por esa razón fue que la conocí. Yo no quería estar ahí, solo me mandaron dos credenciales y al final me dieron la oportunidad de conocerla. Con su equipo hice una gran química y todo fue un plan perfecto de Dios para cumplir el sueño de mi vida”, comentó.

Finalmente, la mujer le mandó un mensaje al país y hasta reveló cuáles son sus canciones favoritas del nuevo álbum que está estrenando: “Amo Colombia, mi sueño es que en mi casa se sientan orgullosos de quién soy. Veo muchos comentarios de mi gente y quiero que ellos se sientan representados por mi. Les recomiendo mucho el track 1 y 17, son directicas al corazón”.