La intérprete de ‘TQG’, ‘Provenza’ y ‘Tusa’ hizo su debut en el escenario de Rockefeller Center en Nueva York, luego de ser la invitada al popular programa televisivo.

Para verla en vivo, una multitud de 15.000 personas se congregó y estableció un récord de asistencia para una presentación llevada a cabo en dicho escenario, por donde han pasado reconocidos artistas internacionales.

El evento hizo parte de la iniciativa de los ‘Citi Concert Series’ del programa que se toma las calles de Nueva York. “Es increíble, el solo compartir mi tiempo con ustedes y que ustedes usen su tiempo para compartirlo conmigo ya me hace sentir que lo hice, cumplí mi sueño”, dijo la cantante.

Horas más tarde, ‘la Bichota’ compartió imágenes del evento en sus redes sociales y no dudó en agradecerles a las personas que la acompañaron en el ‘show’. De hecho, se mostró asombrada por el cariño que le mostraron después de varias semanas fuera de los escenarios.

“Casi 4 meses de no subirme a un escenario… y aunque el tiempo pasa rápido para mí se hizo eterno no tener ese momento con ustedes. Me siento plena, feliz y agradecida de la familia que somos”, escribió en su publicación la artista.