Mientras Marbelle sacó a relucir su lado más agudo contra Verónica Alcocer, otra figura sorprendió a través de un extenso mensaje con un tono muy diferente al de la vallecaucana.

Karol G no se guardó nada y se desahogó con sus fanáticos por la manera en la que se comportan con ella, en un texto en el que dejó en evidencia su agradecimiento.

En el grupo de Telegram de la artista, ella a les dejó un extenso mensaje por el que, incluso, terminó pidiendo disculpas en medio de la emoción. Esta fue la captura de pantalla de ese chat.

“Quería decirles que valoro mucho el amor que me dan, pero mucho. Más allá de la razón que muchos pensarían en realidad es porque me llenan el corazón y que a pesar de ser consiente de todo lo que he trabajado para lograr las cosas que hoy gracias a Dios tengo, sé que las bendiciones que recibo tienen un propósito que va más allá”, escribió en la primera parte.

La artista reconoció la distancia que existe en medio de la comunicación por ese espacio digital, aunque exaltó el comportamiento de los integrantes a quienes les envió el reconocimiento.

“Me gusta pensar que a pesar de estar lejos y [de] que no nos conocemos, la energía que compartimos nos ayuda, circula y nos fortalece. Porque así como ustedes se sienten especiales por cosas que van de mí a ustedes, así mismo me siento yo con el amor incondicional que ustedes me dan. Es por eso que comparto cosas que pienso, mantras que me ayudan a mí, cosas que leo y que me ayudan a darle con toda y más duro cada vez”, indicó.

Justamente sobre las recomendaciones que ha ofrecido, entre las que hace poco se destacaron las que dio la entrenadora física de Karol G para mantener su escultural figura, recalcó por qué las da.

“Sé lo importante que es leer o escuchar algo cuando uno está a punto de dejar todo tirado porque a veces también me pasa. Esa es la verdadera intención mis palabras porque estamos en este mundo es la eso [sic]. Todos somos un equipo directa o indirectamente”, finalizó en ese mensaje.

Lo cierto, es que al remarcar la extensión de ese primer envío que hizo, agregó en uno posterior: “Yo soy híper cursi cuando me pongo a escribir cosas, entonces me perdonan ahí el sermón”, concluyó.

Lee También

¿Cómo es el grupo de Telegram de Karol G?

El grupo ‘Karol G Updates’ es un espacio en el que hay más de 398.000 personas suscritas y para pertenecer solo se debe tener acceso a la aplicación de mensajería Telegram.

Desde ese espacio Karol G es la única que puede hablar y, si bien ha dicho que le gustaría abrirlo en algún momento para leer los mensajes de los integrantes, desde ahí envía fotos, videos y audios.