Hace unos días la colombiana protagonizaba una nueva polémica al publicar en sus redes sociales su sentimiento de inconformismo frente a una nueva portada en la que ella aparecía en la revista GQ México, pues para nadie es un secreto que las fotos que usaron están bastante retocadas y a primera vista pareciera que se trata de otra persona y no de la ‘Bichota‘.

(Lea también: [Video] Así es la enorme y lujosa casa que tiene Karol G en Medellín; hay caballos)

Después de comentar su sentimiento al ver esto, también agradeció la oportunidad por ser parte de una de las revistas más importantes; sin embargo, aclaró que durante años ha tenido una lucha con su cuerpo para amarlo como es hoy en día así que no acepta esa edición tan exagerada que le hicieron. Incluso, hasta el padre de la cantante reaccionó por este polémico episodio.

Karol G ya había discutido con un fotógrafo por exceso de edición" class="embed-responsive-item">

Razón por la que luego de conocer su opinión frente a eso, en una entrevista con el medio internacional CNN, el fotógrafo profesional Gio Alma reveló cómo le gustan a Karol G las fotos que le toman para las revistas. Según Alma, la cantante nunca ha sido fanática de los retoques excesivos y siempre ha preferido lucir natural en sus imágenes.

El fotógrafo explicó que está de acuerdo con la queja de Karol G en contra de la revista GQ, ya que considera que las revistas deben tomar conciencia de lo que muestran a su público y ser más honestas en cuanto a la imagen de las celebridades que retratan. Depués de la polémica, filtraron las imágenes reales antes de ser editadas.

El profesional de las fotos también reveló que Karol G es la única celebridad con la que ha trabajado que exige que no se le hagan retoques. Además, cuando la cantante participa en sesiones de fotos para revistas, es muy rigurosa en la selección de las imágenes y en la aprobación de los retoques.

(Vea también: Artista callejero se robó el ‘show’ y puso a perrear a ‘Karol G’: “La Bichota debe ver esto”)

La periodista que entrevistó a Gio Alma también le preguntó qué opinaba de las fotos de Karol G para la revista GQ y si consideraba que los retoques estaban mal hechos. El fotógrafo respondió que los retoques eran profesionales, pero que el verdadero error fue haber exagerado tanto en ellos y no haberle cumplido la petición de la cantante de lucir natural.

“Karol G tiene una tradición de no retoque. Yo le hice fotos a ella hace un tiempo y me las devolvió diciendo que quería que yo le sacara todo el retoque que le había hecho. No me sorprendió, ella se publica muy natural”, manifestó Gio en la entrevista inicialmente.