green

“Cuando conseguí mi primer contrato, empezamos a buscar mi nombre artístico. Quería algo muy similar a mi nombre real, pero una persona llegó y dijo: ‘Hey, ¿qué tal Karol G?’ y me encantó, porque me fascina G-Unit [grupo de rap liderado por 50 Cent]”, contó la estrella colombiana de reguetón, pero luego detalló que cayó en una variación de ese nombre, que ahora le parece vergonzosa.

“Luego me dijo, ‘¿Qué tal Karol G Now?’, y pregunté, ‘¿Por qué Now?’ Me decía: ‘Sí, va a ser como Karol G New Era’, y yo le respondí: ‘Mmmm, no, no me gusta para nada’”. La artista, sin embargo, se presentó durante alrededor de un año con ese nombre de Karol G Now.

Además de revelar ese lado de su faceta artística, Karol G le reconfirmó al presentador estadounidense que es una gran fan de los Backstreet Boys y que vivía “muy enamorada” de Nick, el rubio del grupo.

La sorpresa para los seguidores de su música fue el estreno del sencillo ‘El barco’, que presentó luego de la entrevista, en donde agregó que la portada del disco, que saldrá al mercado este viernes 26 de marzo, fue la de sus sueños: “Solo quería expresar en ella mucho poder, liderazgo, diversión, calma, pero con el poder de la compañía. Fue hecha por David LaChapelle, fue un sueño para mí hacerla. Estoy feliz con mi portada”.

Esta es la entrevista completa; la parte sobre su nombre artístico aparece desde el minuto 1:11.

Y esta fue su presentación de ‘El barco’: