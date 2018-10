Por eso continuaba su rutina, común y corriente, y especialmente su duro entrenamiento físico, contó la presentadora de entretenimiento de Noticias Caracol en la edición 776 de TVyNovelas.

Igualmente, tomó medicamentos por un problema de salud que tuvo, sin saber si eso podría afectar a su bebé, pues hasta ese momento seguía sin saber de su estado.

De ahí que cuando se enteró, pensó que había lastimado a su primogénito, expresó en la revista.

“Tenía un retraso, pero la verdad no pensé que estuviera embarazada, creí que era algo normal. Esa noche me hice cinco pruebas y ¡sorpresa! Me asusté porque había entrenado superduro y dije: ¡No, pues, lo maté!’ al bebé!. Tras del hecho, también había salido de una alergia durísima que me obligó a tomar medicamentos”, afirmó Karen en la publicación.