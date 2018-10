Sucedió hace algunos años, cuando llegó de Montería a Bogotá a perseguir sus sueños, que para ese entonces poco tenían que ver con la actuación, relató Lucas en la edición 776 de TVyNovelas.

Como su situación financiera no era la mejor, el famoso se fue a vivir a una residencia, de la que un día lo sacaron por no tener con qué pagar. Ante eso, no le quedó de otra que irse a dormir a un reconocido parque de la capital.

“Vivía en una residencia, pero no tenía para pagar la pensión. Un día me pidieron que desocupara porque había llegado un inquilino nuevo. ¡No conseguí dónde quedarme! Así que, ni modo: ¡me tocó dormir en la calle! Me fui para el parque de Lourdes, y me acosté en una banca, muerto del susto y del frío. ¡Fue muy duro!”, dijo el actor en la revista.

Después levantó cabeza y logró entrar a estudiar en una academia de actuación, influenciado por lo “divertido” que veía el oficio por medio de su hermano mayor Carlos Arturo Buelvas, que también es actor.

No obstante, lo que en realidad quería ser Lucas era futbolista u odontólogo, pero sus posibilidades económicas no le daban para eso. Además, tras entrar a la academia la suerte le sonrió y a los 6 meses lo llamaron para hacer parte del elenco de ‘Padres e hijos’, rememoró en la entrevista.

“Empecé a estudiar para probar si me gustaba, y terminé enamorado de la carrera. Llevo 9 años como actor y no me cambio por nadie”, agregó en la publicación el artista que desde hace 2 años es el protagonista de ‘Tu voz estéreo’, junto a la modelo Alejandra Buitrago, y recientemente también ha participado en producciones como ‘La Cacica’.