“Kanye West ahora está saliendo en secreto con Irina Shayk, la exesposa del actor Bradley Cooper”, detalló el Daily Mail, que cita, a su vez, a un “informante” que compartió los detalles por medio de Instagram.

En 2010, la modelo fue una de las protagonistas del video musical de la canción “Power” de West. Allí, la también expareja de Cristiano Ronaldo interpretaba a un ángel, recopiló ese diario.

Otro vínculo entre la pareja se produjo el mes pasado, cuando Irina lució una camiseta DMX diseñada por West en colaboración con la firma de ropa Balenciaga, agregó ese rotativo.

En febrero, la modelo Kim Kardashian solicitó el divorcio de West. En los documentos legales, Kim solicitó “la custodia legal y física conjunta de los [cuatro] hijos de la [ex] pareja”, pero un acuerdo prenupcial establece cómo se divide casi todo lo demás, amplió ese periódico.

“Los dos aún no han finalizado su divorcio, pero eso no significa que no estén pensando en sus respectivos futuros”, añadió el portal Nicky Swift.