Tras el inesperado anuncio de retiro temporal de la música, el cantante compartió una fotografía de su esposa Hailey en su cuenta de Instagram, y fue allí donde un fanático le escribió que él no estaba enamorado de Baldwin, y que solo estaba esperando a volver con su expareja y también artista, Selena Gomez.

“Tú no estás enamorado de Hailey. Hailey se acuesta con hombres como Shawn Mendes por la fama y ella es racista”, fue lo que escribió el enfurecido seguidor en los comentarios de dicha publicación, y que desató la furia de Bieber.

Ante esto, el intérprete de ‘Sorry’ respondió fuertemente y aseguró que es ilógico pensar que dedicaría su vida entera a estar casado solo para volver con su ex. De hecho, manifestó que aunque ama a Selena, Hailey es lo mejor que le ha pasado en la vida.

“Amé y amo a Selena, ella siempre tendrá un lugar en mi corazón; pero estoy locamente enamorado de mi esposa y ella es absolutamente lo mejor que me ha pasado”, aseguró el artista.

También, afirmó que ese mensaje va dedicado a todas las personas “inmaduras y enfermas que envían mensajes hirientes a Hailey como ‘siempre vuelve con Selena’ o ‘Selena es mejor para él’. No tienen ni idea de mi vida ni de lo que me gusta. Hailey es mi esposa. Y punto”.

Finalmente, agregó que si ese y otros seguidores no apoyan su actual relación, significa que no lo apoyan a él, y por ello concluyó que “ni eres mi fan ni eres buena persona. Si tus padres te educaron bien te habrán dicho que si no tienes nada bueno que decir no digas nada”.

A continuación, el mensaje que escribió Justin Bieber al seguidor que ofendió su relación con Hailey Baldwin: