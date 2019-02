Aunque muchos pueden pensar que todas las ideas fueron del libretista, hay detalles que nacieron durante las grabaciones, de la creatividad de los actores o de alguien más del equipo, como le contó Julio César a Vicky Dávila en entrevista con La W Radio.

“‘Pablito’ [el coordinador] fue, yo no sé si el creador, pero fue el que me dijo: ‘Julito, por qué no aprovecha y dice esto: ‘perdóneme, pero discúlpeme’, creo que le puede servir’. Y yo le dije ‘queda, Pablito, muchas gracias’”, recordó el actor.

Luego, además, también contó que el segundo nombre de Fredy Contreras fue idea suya y llegó a él de la manera más curiosa: “El Fredy era de ‘Fer’, pero el Stewart ese sí fue que estábamos grabando un día en un hotel y yo me iba a la cocina, porque el chef era amigo, y yo escuchaba gritos cada rato: ‘llamen al stewart, que el steward, que el steward’, y yo, ¡queda, Fredy Stewart!”.

