Los abogados de Spacey presentaron este lunes documentos legales en la corte de ese condado en los que se anuncia que el actor se declarará inocente y que quiere hacerlo sin comparecer ante el tribunal, de acuerdo al medio especializado TMZ.

En ese documento, Spacey argumentó que su presencia en el tribunal “amplificaría la publicidad negativa ya generada en relación con el caso”, por lo que podría contaminar al jurado.

Spacey publicó la semana pasada un vídeo en el que interpretó a Frank Underwood, su personaje de la serie ‘House of Cards’, para defender su inocencia ante las decenas de acusaciones de abuso sexual en su contra.

En el vídeo, titulado ‘Déjame ser Frank’ en referencia a su personaje televisivo, Spacey aparece en una cocina, vestido con un delantal estampado con imágenes de Santa Claus y lavando platos, bebiendo de una taza y, aparentemente, cortando algún tipo de comida con un cuchillo.

La publicación del vídeo se produjo justo después de que Michael O’Keefe, uno de los fiscales de distrito del estado de Massachusetts, anunciara cargos contra el actor por haber abusado en 2016 de un chico de 18 años que es hijo de una presentadora de televisión de Boston.

Let Me Be Frank https://t.co/OzVGsX6Xbz

— Kevin Spacey (@KevinSpacey) December 24, 2018