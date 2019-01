Gran parte de la entrevista se centró en hablar de los audios publicados por el programa ‘La Pulla’, de El Espectador, y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), por los que Bieri se convirtió en objeto de críticas en todo el país y señalamientos de censura contra el periodista Santiago Rivas y su programa ‘Los puros criollos’.

Al respecto, Bieri recordó que la reunión que fue grabada se dio el pasado 6 de diciembre y que en ella estaban su asesor jurídico, su secretaria privada y que él pidió que ingresara a la conversación Diana Díaz, directora de Señal Colombia.

“Jamás imaginé que Diana Díaz entraría a esa oficina a grabar una conversación en privado”, aseguró el expresentador de noticias.

En otro momento de la entrevista, Bieri exclamó: “¿Por qué esta directora de Señal Colombia tiene la intención de grabarme? ¿Cuál es el interés de ella de grabarme?”.

De igual manera, el exgerente de RTVC añadió que en los meses que estuvo en esa compañía había notado comportamientos sospechosos en algunos de sus empleados y denunció: “A mí sí me habían alertado de un video que iba a salir. ‘A Bieri lo vamos a joder’, me decían. ‘A Bieri lo tumbamos’”.

Sobre las acusaciones de censura, el periodista hizo mucho énfasis en que durante el mes de diciembre se siguieron emitiendo las repeticiones de los mejores capítulos de ‘Los puros criollos’ y que en enero se lanzó y se está emitiendo la última temporada del programa dirigido por Santiago Rivas. Para él, eso comprueba que no hubo censura.

Sin embargo, Bieri no se pronunció sobre el capítulo repetición de ‘Los puros criollos’ que no se emitió como debía el mismo día en el que Rivas fue protagonista de un video de ‘La Pulla’ en el que criticó la ley MinTic que propone el gobierno. La no emisión de ese capítulo fue la que hizo que Rivas denunciara censura contra él y su programa.

En el trascurso de la entrevista en Blu Radio, el exgerente de RTVC agregó: “A mí el programa de ‘Los puros criollos’ no me gusta”. Sin embargo, también insistió en que cada vez que presentó su malestar en torno al programa, su comité asesor siempre le indicó que ese programa era exitoso y le aconsejó que debía seguir.