En ella, el expresentador de noticias insistió hasta el cansancio que los audios revelados por el programa ‘La Pulla’, de El Espectador, y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), eran ilegales. Además, Bieri rechazó todas las acusaciones contra él de que censuró al periodista Santiago Rivas y el programa ‘Los puros criollos’ después de que este criticara la ley MinTic que propone el gobierno de turno.

Al momento de evaluar las grabaciones que lo convirtieron en objeto de críticas, Bieri recordó que estas se produjeron en una reunión privada el 6 de diciembre y que desde hace meses se venía quejando de las repeticiones de ‘Los puros criollos’.

“Eso (lo que dijo en la grabación) es consecuencia de lo que se venía hablando desde octubre. Yo siempre me quejé de las repeticiones del programa ‘Los puros criollos’ (…) Estaba cansado de las repeticiones de ‘Los puros criollos’”, confesó Bieri en la parte inicial de la entrevista.

En el trascurso de la misma, el exgerente de RTVC agregó: “A mí el programa de ‘Los puros criollos’ no me gusta”. Sin embargo, también insistió en que cada vez que presentó su malestar en torno al programa, su comité asesor siempre le indicó que ese programa era exitoso y le aconsejó que debía seguir.

“Las repeticiones (de ‘Los puros criollos’) no estaban aportando”, concluyó Bieri en otra parte de la entrevista.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Juan Pablo Bieri renuncia a RTVC: le envió carta a Duque con quejas de lo que pasó

Sobre las acusaciones de que censuró el programa, el periodista manifestó: “A mí que me prueben que hubo censura. ‘Los puros criollos’ no salieron del aire de RTVC, todas las repeticiones estuvieron al aire y en RTVC Play”.

Bieri hizo mucho énfasis en que durante el mes de diciembre se siguieron emitiendo las repeticiones de los mejores capítulos de ‘Los puros criollos’ y que en enero se lanzó y se está emitiendo la última temporada del programa dirigido por Santiago Rivas. Para él, eso comprueba que no hubo censura.

Sin embargo, Bieri no se pronunció sobre el capítulo repetición de ‘Los puros criollos’ que no se emitió como debía el mismo día en el que Rivas fue protagonista de un video de ‘La Pulla’ en el que criticó la ley MinTic que propone el gobierno. La no emisión de ese capítulo fue la que hizo que Rivas denunciara censura contra él y su programa.

Producto de todas las críticas que recibió en las últimas horas, Juan Pablo Bieri decidió renunciar a la gerencia de RTVC.