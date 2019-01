Bieri compartió este jueves en su perfil de Twitter la carta que le envió al presidente Iván Duque, en la que además de agradecer por “la confianza” que depositó en él a la hora de seleccionarlo para ese cargo, también le informa que da “un paso al costado”.

“De tal forma señor Presidente, presento ante usted renuncia irrevocable al cargo de Gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), a partir del próximo 28 de enero de 2019”, se lee en la misiva.

Si bien el periodista no habla en su escrito de los señalamientos de “censura” que hay en su contra, por aparentes represalias contra Santiago Rivas del programa ‘Los puros criollos’, sí se queja ante el presidente Duque por los audios que dio a conocer este miércoles la FLIP, y que terminaron por avivar las críticas en su contra.

“Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, en donde mediante una grabación ilegal se quiere desorientar a la opinión pública respecto a las irregularidades encontradas y denunciadas que se venían desarrollando en la gestión y manejo de la televisión pública y que en su momento puse en conocimiento de las autoridades…”, argumenta Bieri.

He puesto a disposición del Sr Pte de la República @IvanDuque el cargo de Gerente de @RTVCco. Con la conciencia tranquila y la frente en alto, espero que la verdad cabalgue más rápido que las injurias y las calumnias. Seguimos! pic.twitter.com/W2VlUj6cmx — Juan Pablo Bieri (@jpbieri) January 24, 2019

Eso sí, el periodista dice en su trino que se va “con la conciencia tranquila y la frente en alto”, y que se pone a disposición del presidente Duque para lo que venga.

La renuncia de Bieri se conoce un día después de que la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) revelara una grabación en donde Bieri habla de qué hacer con Rivas y con el espacio de ‘Los puros criollos’.

“Lo cambiamos de horario. Matamos la producción. Lo ponemos tres de la mañana, no tengo ni idea, pero no puede ser, él no sabe. Digamos, no tiene ni idea de lo que está diciendo y, segundo, se está burlando del Estado, se está burlando de la entidad que le da de comer y le paga un sueldo”, se escucha en parte del audio, cuya transcripción completa publicó la Flip en su página.