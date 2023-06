Cada vez falta menos para que los seguidores del periodista colombiano vuelvan a verlo en las pantallas, ya que próximamente estrenará su propio espacio en el Canal Uno después de lo que fue su salida de la revista Semana.

(Vea también: Juan Diego Alvira confesó las posibilidades limitadas para ver a su papá, que está enfermo)

Mientras eso ocurre, el ibaguereño se ha dedicado a dar conferencias y a atender diferentes entrevistas, en las que ha hablado sobre diferentes temas de su vida personal.

Sin embargo, en una de las más recientes dejó ver un talento que al parecer muy pocos le conocían, el cual está relacionado con la narración de fútbol.

Qué quiso ser Juan Diego Alvira inicialmente

En un diálogo con el podcast Bumbox, el comunicador sorprendió a varios de sus seguidores al reconocer que su idea en principio no era enfocarse en contar historias.

—Lo conocemos como periodista de noticias, pero también fue periodista deportivo— le dijo la locutora Tata Solarte.

—Sí, pero fallidamente [risas]. Me encantaba y creo que hubiera sido un buen periodista deportivo, lo confieso, además que hubiera tenido un estilo muy diferente en los deportes… yo, de hecho, narraba en el baño, me encantaba— contestó Juan Diego Alvira.

Acá, el momento en el que destapa su talento:

Esto fue sorpresivo para la conductora de programas radiales, quien le pidió más detalles al respecto.

“Me sabía todas las nóminas, la historia, los mundiales, pero por cosas de la vida uno entra al periodismo y me encantó contar historias. Me enamoré de las noticias de la gente, las políticas, las económicas y ahí me enrollé hasta de presentador”. explicó el periodista.

Para verificar lo que estaba diciendo Alvira, Solarte lo puso a narrar el gol de Freddy Rincón a Alemania en el Mundial de Italia 90 y él no se negó.

“Recupera la pelota en el fondo, rápidamente la Selección Colombia en este partido decisivo. La coge el ‘Pibe’ Valderrama por el centro, diagonal espectacular de Freddy Rincón entre las 18… ¡golazooo!”, relató, pero aseguró que no tenía voz para narrar.

Lee También

Además, agregó: “Lo que sí habría dicho es un comentario que nunca se ha dicho: “Faltaban, a duras penas, pocos segundos, creíamos haberlo perdido todo. De un momento a otro se apareció el milagro en las piernas del ‘Pibe’ Valderrama’, que pone casi que con la mano una pelota para que llegué Fredy Rincón y, como con al precisión de un cirujano, la metió entre las piernas del portero alemán… ¡Me emocioné!”.