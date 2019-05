De acuerdo con Giraldo, desde muy niño le gustaba Helenita porque siempre fue muy melancólico.

Agregó que cuando se fue a vivir a Bogotá, en 2001, la conoció en una clase de cocina y desde ahí se volvieron muy buenos amigos hasta el día de su muerte (febrero de 2011).

“La adoro y me sé todas sus canciones. Lo que usted me ponga de ella me lo tomo con el aguardiente que haya”, comentó Giraldo.

El presentador recordó que juntos se cantaban por teléfono y un día ella le dijo:“No cantes más que cantas más feo que yo”.

Esta fue la entrevista que le hizo Suso a Giraldo, y el momento en el que cantó uno de los mayores éxitos de la artista, junto al imitador Camilo Cifuentes: