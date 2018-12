“Ya llamé a los Bomberos para ver si me logran rescatar”, escribió Jota Mario en el post de un video en el que indicó que la del fin de semana no era la primera vez que se desubicaba en un baño público.

“Cada vez que entro un baño en un centro comercial tengo un problema terrible, porque son unos laberinto espantosos y uno no sabe por dónde entra y por dónde sale”, relató y continuó:

“Ya he ido tres veces a un cuarto de aseo, he ido a dos depósitos, llegué a cuarto rarísimo, en fin, ¿por qué no harán esto menos complicado? ¿Alguien sabe por dónde salgo?”.