El cordobés ahora hace parte de ‘Hombres a la plancha’, agrupación musical también integrada por Carlos Montaño, Juan Medina, Sebastián Silva y Marcelo Cezán, que volvió a casarse a sus 52 años, en la que tiene que bailar y cantar éxitos pasados y recientes.

(Vea también: “Teníamos visita conyugal”: Josse Narváez, sobre separación de Cristina Hurtado)

Estas son fotos del artista en su debut:

Muchos desconocían que además de actuar y presentar, Narváez también canta, y soñaba con pertenecer a este banda, por la que incluso rechazó otro proyecto, contó en sus redes sociales, donde su esposa se mostró orgullosa por su nuevo trabajo.

“Dios me quería para cumplir sus propósitos divinos; la música y los intentos por diferentes motivos siempre quedaban aplazados, de hecho en este tiempo nuevamente estuve tentado por interesantes y atractivas propuestas laborales pero esta vez dije No, y hoy por fin empiezo nuevamente a darle rienda suelta a mi más grande pasión que es cantar”, escribió en Instagram.

Lee También

En una entrevista en ‘La sala de Laura Acuña’, el ex ‘Protagonista de novela’ contó que Juan Medina le avisó que estaban buscando artistas para la nueva temporada del ‘show’ musical y lo animó a audicionar.

(Vea también: Cristina Hurtado y Josse Narváez dan luces de cuánto pueden ganar en redes sociales)

El expresentador de ‘Guerreros’, programa del Canal 1 que se terminó, se presentó y, aunque cree que no le fue bien, quedó.

“Fue un desastre [la audición], pero ellos vieron algo más. Este man [Carlos] es muy generoso. Vio mucho más allá y me visualizó y me imaginó porque me asusté bastante”, contó Narváez, como se escucha a continuación: