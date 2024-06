Ahora que muchos hinchas del ‘Búcaro’ esperan que su equipo quede campeón y vaya “rumbo a la Libertadores”, la imagen del humorista que batió varios récords mundiales contando chistes volvió a ser muy visible en Colombia.

El famoso meme que se ha puesto de moda con el sueño de los ‘Leopardos’ de ser campeones por primera vez en su historia, también hizo que José Ordóñez saliera a sacar pecho por su amado equipo, al que nunca ha podido ver campeón.

El otrora protagonista del programa ‘Ordóñese de la risa’, previo a la gran final del fútbol colombiano, concedió una entrevista a Semana para hablar no solo de su equipo, sino sobre su vida artística.

Al comediante le preguntaron si después de conformar su familia y trabajar en sacarla adelante, volvería a la televisión colombiana para hacer parte del algún espacio en los canales nacionales o de un programa propio.

Ordónez, irónico, respondió con un “no sé”, para después comentar que le negaron la posibilidad de entrar a un ‘reality’ de la televisión nacional, debido a que no tiene la cantidad necesaria de seguidores para asegurar un buen nivel de sintonía:

“Me acaban de negar el acceso a un ‘reality’, porque no tengo tantos seguidores en las redes”, dijo el humorista.

Posteriormente, deploró esa decisión porque “hay otros tantos que acaban de llegar que tienen millones de seguidores “, y lamentó que ahora primen más los fans en las plataformas digitales que el “talento”.

Aunque el santandereano no nombró cuál era el programa en el que no lo dejaron participar, sí dejó entrever que el pago que le querían dar tampoco habría sido el ideal, pues dijo que por el hecho de que una persona esté “vieja”, no es para que les ofrezcan “lo que se les dé la gana”.

