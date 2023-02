Un nuevo himno nació este 07 de febrero en el ‘reality’ musical del Canal Caracol. Los participantes crearon y sorprendieron con la interpretación de un tema dedicado al programa; el himno ‘La descarga’.

José Miel, de la selección Marbelle, se quedó en el sofá del campamento viendo la presentación desde las pantallas, él fue el único que no estuvo de acuerdo con la letra de esta canción, pues no sentía representado.

Al terminar el ‘show’ sorpresa la felicidad de los participantes inundó el campamento en donde José contrastó con su cara de desconsuelo, ya que esperaba ser incluido de alguna manera.

“No me gustó la canción, no me siento identificado con ella, por eso fui claro en que no quería participar, pero igual me sentí excluido porque se suponía iba a colaborar con los coros y me dejaron por fuera”, comentó José.