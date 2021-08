Casi un año duró todo el proceso para que aceptara su paternidad Brian Fanier Álvarez Rojas, mejor conocido como Manuel José después de ganar ‘Yo me llamo‘ en 2015.

El imitador de José José repitió con su hijo lo mismo que le tocó pasar a él con José José, el original, pues hace unos años también hicieron una prueba de paternidad que finalmente salió negativa para el joven colombiano que ahora está radicado en México.

Así lo dio a conocer en ‘La Red’ Adriana Arbeláez, la colombiana que demandó hace casi un año al ganador del concurso de ‘Caracol TV’. Recientemente se conoció que en un juzgado de México destaparon los resultados de la prueba que arrojaron una positividad del 99.9%.

“La audiencia duro casi tres horas porque se leyeron los derechos que debe corresponder como padre. Le explicaron como se lee la prueba porque hay varios parámetros. No nos sentamos juntos ni nos miramos”, contó la mujer colombiana que dice haber tenido una relación con el hombre hace algunos años.

El menor de edad actualmente tiene cuatro años y dice la mujer que durante este tiempo el artista ha tenido algunos acercamientos con él y hasta le dio un piano de regalo, aunque frente a los medios de comunicación siempre ha negado su paternidad.

“De pronto quiso hacerse publicidad, no sé”, dijo la mujer sobre este largo proceso que terminó dándole la razón, aunque todavía mucho por decidir como la manutención con la que debe responder por su hijo y el tiempo que, si quiere, podrá compartir con él.

Extrañas excusas del imitador de José José sobre su paternidad

Arbeláez también le contó a ‘La Red’ que durante esta diligencia el hombre estuvo muy callado y no cruzaron miradas, razón por la que no pudo conocer las expresiones al confirmarse su paternidad.

“No quiso hablar nada. Me da a mí la tranquilidad de que la gente sepa que yo decía la verdad“, dijo sobre ese momento en el que se conocieron los resultados pues era acusado de embolatar su paternidad.

Sin embargo, allí también trataron de negar que este hombre fuera padre y fue Adriana quien contó los argumentos con los que quisieron deslegitimar la situación, algo que ya había intentado hacer antes.

“Era solamente una audiencia para saber si él era el padre o no, pero ellos quisieron decir otras cosas. Que no me conocía, que era virgen y que no le cuadraba nada de tener hijo. Que si resultaba que era padre era que yo le había puesto algo en el licor y abusado de él. Nosotros tuvimos una relación y lo argumenté con videos, fotos y evidencias. Esas cosas son ridículas y producen risa”, dijo la mujer.

Así fue como la mujer contó esta situación que dinamitó varias críticas para el artista colombiano al que Frank Solano llamó pelafustán hace unas semanas.