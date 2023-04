Por estos días, Jorge Enrique Abello ha sido tendencia en redes sociales por su papel en ‘Ana de nadie’, serie del Canal RCN, en donde interpreta a Horacio Valenzuela, un reconocido empresario que engañó a su esposa y enfrenta problemas con la justicia por corrupción.

(Vea también: Cómo es la relación de Paola Turbay y Sebastián Carvajal, de ‘Ana de nadie’: “Hay química”)

El papel de Abello en la producción ha despertado rabia entre los televidentes, a raíz del cinismo y descaro con el que enfrenta los problemas, pues es un tipo manipulador que hasta pelea con su hijo Pedro –que interpreta Carlos Báez–, por quedarse con una joven mujer.

Jorge Enrique Abello dice que lo odian por su personaje en ‘Ana de nadie’

Para el actor, el objetivo era que las personas sintieran “malestar” con Horacio Valenzuela, tanto así que en algunas ocasiones le han manifestado su odio estando en la calle. Meta cumplida.

“El objetivo del personaje era justamente causar irritación, malestar, para poder contar realmente la historia de una mujer en una sociedad como la actual. Porque las mujeres hoy, por fortuna, decidieron que era hora de dejar de callar… Yo pude haber hecho el personaje más encantador, pero le estaría quitando el verdadero foco a la historia. Me esmeré mucho en lograr que me odiaran”, dijo en Semana.

Lee También

Abello, de 55 años y padre de 3 hijos, recalcó que el “odio se lo ha ganado a pulso”, pues se preparó muy bien para recrear la personalidad narcisista del Horacio Valenzuela.

“Todo el mundo me dice que me odia, pero ese odio me lo he ganado a pulso. Había escenas en las que tenía diálogos suaves, pero al interpretarlos los volvía más duros. Este personaje es muy inteligente para construir relaciones y conocer tanto a los demás que los manipula. Es un mago de la manipulación“, precisó.

Y agregó: “Todos en algún momento hemos conocido o sido víctimas de alguien así. Por eso creo que la gente lo odia tanto. Ha sido un reto representar a alguien así porque tiene demasiadas caras”.