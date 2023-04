La delincuencia no da tregua en Bogotá y en esta oportunidad la víctima fue un actor de la serie del Canal RCN, ‘Ana de nadie’.

Se trata de Carlos Báez, recordado por su participación en ‘Masterchef ‘, y quien interpreta a Pedro, hijo de Horacio Valenzuela, en la producción que se emite en la noches.

A través de sus redes sociales, el artista contó que lo atracaron el viernes pasado en el norte de la capital, exactamente, cuando transitaba por la zona T.

“Me robaron el celular el viernes en la calle 85 con 14, acá en Bogotá. Se me acercó un man con unos papeles y empezó a hacer sonidos; luego, fui a ver, y me había sacado el celular”, dijo.

Asimismo, Báez comentó que se devolvió hasta donde estaba el sujeto y cuando le hizo el reclamo, lo amenazó con arma blanca.

“Me devolví, le pedí el celular y el man que no, que no lo tenía. Después de un rato sacó un cuchillo y me amenazó. Pues nada, lléveselo, qué más puede hacer uno“, concluyó.

Al actor Carlos Báez, a quien vemos actualmente en #AnaDeNadie le robaron el celular con esta extraña modalidad. Te ha pasado algo similar?👇🏼 pic.twitter.com/ksu7EFQxXH — Revista Activa (@revista_activa) April 4, 2023

Lee También

Cómo es la relación entre Jorge Enrique Abello y Carlos Báez

Carlos Báez es el hijo de Horacio Valenzuela en ‘Ana de nadie’, personaje que representa el reconocido actor Jorge Enrique Abello.

Sobre su convivencia, Abello salió en sus redes sociales a decir que la relación padre-hijo que se ve en la novela es muy diferente a la vida real, pues ambos se llevan muy bien en el set de grabación.

“Él es Carlos Báez, mi hijo en ‘Ana de nadie’. Es actor y es muy bueno. Qué escenas maravillosas hemos tenido. Grande, Carlitos“, dijo Abello.

A lo que Báez respondió: “Muchas gracias por tu generosidad… He disfrutado y he aprendido mucho trabajando contigo”.