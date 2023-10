Jorge Enrique Abello dejó sobre la mesa una curiosa situación sobre ‘Betty, la fea’, producción colombiana que un mexicano afirmó estuvo inspirada en otra historia creada en su país.

Un comentario del actor desde su cuenta personal de X (antes conocida como Twitter), que en ese momento no hizo ninguna referencia a la telenovela de Canal RCN, prendió el debate.

“Ni twittear borracho, ni llamar a la ex borracho. Las dos tienen consecuencias diplomáticas irreversibles”, escribió el artista bogotano de 55 años en ese espacio.

A esa publicación respondió la argentina Juliana Casali, locutora de la emisora Radioacktiva, que le remarcó, en tono jocoso, la actitud de su personaje como Don Armando en ‘Betty, la fea’.

“Lo dice el que le caía a la casa borracho a Betty a cada rato…”, replicó la modelo sobre el comportamiento del personaje con la protagonista de la historia que tuvo reconocimiento mundial.

Abello no dejó pasar por alto esa pulla y salió al paso con una respuesta aún más mordaz, con la que se plantó ante la broma de la joven después del comentario que él hizo.

“Juliana, aunque te parezca increíble, Don Armando no existe. No confundas la realidad con la ficción… no es sano”, sentenció el artista sobre su personificación.