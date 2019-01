Jorge Enrique recordó cómo llegó a meterse en el papel del gran amor de ‘Betty’, que no estaba precisamente pensado para él: “A mi Fernando Gaitán me llamó para hacer una novela que se llamaba ‘Hasta que la plata nos separe’, me dio el personaje principal […] lo estudié todo y le dije ‘perfecto, listo, hagámoslo’, me encantó. Y de pronto, en RCN le pidieron a Fernando que no escribiera ‘Hasta que la plata nos separe’, sino una telenovela que estaba guardada hace mucho tiempo en su escritorio, que se llamaba ‘Yo soy Betty, la fea’”.

Más adelante, el actor reveló qué colega estuvo en un comienzo en la cabeza de Fernando Gaitán para el recordado papel de Armando Mendoza:

“Fernando me llamó y me dijo ‘mira, Jorge Enrique, lo siento, ya no voy a contar con tus servicios, porque ya no voy a hacer ‘Hasta que la plata nos separe’, sino voy a hacer una novela que se llama ‘Yo soy Betty, la fea’, y me gustaría que la hiciera Guy Ecker [protagonista de ‘Café con aroma de mujer’]… Y yo le dije ‘no, pues yo contra Guy Ecker no voy a competir’”, narró a a Vicky Dávila en la emisora.



Luego, confesó que aunque después le ofrecieron el famoso personaje, tras haberse prestado para apoyar el casting de las actrices que aspiraban a ser ‘Betty’, se negó a hacerlo: “En esa época estaban haciendo casting para otra novela, que se llamaba ‘Lolita’. Yo iba a hacer el bobo. Yo me gané ese casting […] Y por la tarde, John Bolívar, que era el jefe de casting de RCN, me dijo ‘Oye Jorge Enrique, es que tengo como 12 actrices que toca hacerles el casting para el personaje de ‘Betty’, y necesito alguien que me ayude de ‘partner’ de ellas […] Ese día me tocó besar a 12 actrices y burlarme de ellas […] Al otro día me llamaron de RCN y me dijeron: ‘mira, no escogimos a ninguna de las actrices, pero a ti sí, ¿quieres ser don Armando?’, y le dije ‘no, yo ya tengo el bobo de ‘Lolita’, que me encanta, que es un personaje chévere, que puedo jugar… entonces duraron como 20 días convenciéndome y yo no quería ser don Armando”.

La historia de Jorge Enrique Abello se puede escuchar en el siguiente Live que compartió La W Radio en Facebook, a partir del minuto 24: