Joseph ‘Jo Mersa’ Marley, hijo del músico Stephen Marley y nieto de la leyenda del reggae Bob Marley, murió este martes a la edad de 31 años.

La primera en anunciar el fallecimiento del artista de reggae jamaiquino-estadounidense fue la periodista Abka Fitz-Henley a través de sus redes sociales. “Marley fue encontrado inconsciente en un vehículo”, indicó la comunicadora.

Más tarde detalló que, aunque la causa de muerte aún no es clara, fuentes cercanas al cantante creen que Joseph Marley “podría haber sucumbido a un ataque de asma”.

However, sources close to the developments believe Joseph Marley might have succumbed to an asthma attack. pic.twitter.com/IXzgfxfkNh

Autopsy not yet peformed to confirm cause of death.

De acuerdo con los medios estadounidenses, el hombre pasó sus primeros años en Jamaica. Luego, se mudó a Florida, EE. UU., para cursar la escuela secundaria. Estudió ingeniería en el Miami Dade College.

Desde que nació estuvo rodeado de música, incluso, cuando era un niño subió al escenario con su padre, así como con Ziggy Marley y los ‘Melody Makers’, grupo formado por sus tíos Ziggy, Sharon y Cadella.

Marley lanzó su primera canción ‘My Girl’, en 2010. Cuatro años después grabó su primer EP en solitario, ‘Comfortable’. En 2016, Marley se unió a su padre en la canción ‘Revelation Party’, y su proyecto más reciente, ‘Eternal’, contó con colaboraciones de artistas como Busy Signal, Black-Am-I y Kabaka Pyramid.

Varias personalidades del ámbito político de Jamaica se pronunciaron por el repentino fallecimiento del artista.

I am deeply saddened by the news that artiste Joseph Marley, son of Reggae star, Stephen Marley and grand son of Reggae super star, Bob Marley has died.

We were graced by Joseph,whose stage name was Jo Mersa, performing at our Jamaica 60 Launch in Miramar, Florida, USA in May. pic.twitter.com/6DyHkYcNsI

— Hon.Olivia Grange (@Babsy_grange) December 27, 2022