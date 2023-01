Hace mucho tiempo el actor tuvo un romance por seis años con la también actriz Carolina Ramírez, protagonista de la ‘Reina del flow’. Sin embargo, fue hasta 2017 que se conoció la supuesta razón que los llevó a finalizar dicha relación.

En una entrevista para el programa ‘Se dice de mí’, Jimmy Vásquez contó que Ramírez le había sido infiel.

“Me entero que ella ya tenía una vida con otra persona acá y que la tenía hace tres meses antes planeada”, indicó el artista, y sostuvo que haber terminado con la actriz lo afectó tanto, que terminó entrando en una profunda depresión que le hizo hacer muchas cosas para acabar con su vida, entre ellas, ingerir alcohol con algunas pastillas.

Luego, la también protagonista de ‘La hija del mariachi’ dio su versión de los hechos durante una conversación con Diva Rebeca, personaje interpretado por Ómar Vásquez.

“No vale la pena recordar, la verdad, yo tengo mi verdad y la verdad me pertenece sólo a mí y si él necesitaba de eso para darse más popularidad, no sé por qué, pues ya han pasado tantos años y tiene una familia, no entiendo cuáles fueron sus motivos para ponerse en ridículo de esa manera”, puntualizó.