Este sábado 15 de abril, los artistas colombianos vivieron una tediosa experiencia justo cuando llegaron al aeropuerto de Aruba, donde tenían programadas diferentes presentaciones.

(Vea también: Élder Dayán Díaz tiene carrera profesional que muchos no conocían; fue homenajeado)

El humorista Jhovany Ramírez, más conocido como ‘Jhovanoty’, tenía programado un ‘show’ en la noche con colegas como ‘Don Jediondo’, pero finalmente no pudo entrar al país por problemas en migración. La misma situación les ocurrió a los cantantes Yeison Jiménez y Élder Dayán Díaz, quienes estaban contratados para el concierto ‘Duelo de géneros’.

Aunque todo parece indicar que los papeles para sus presentaciones estaban en regla, la comunicación entre el Departamento de integración, manejo y admisión del extranjero (DIMAS, por sus siglas en papiamento) e inmigración no habría sido la adecuada, según explicó el portal EA News.

“Hay que decir que todas las instancias interesadas se movilizaron y el gobierno asumió las consecuencias de la decisión de un funcionario que por sí mismo decidió no dejar entrar a estos artistas a Aruba. Un caso lamentable en el que se podrían haber evitado todas las disputas relacionadas con la decisión del funcionario”, informó el mismo medio.

Evidentemente tristes por lo ocurrido, los artistas utilizaron sus redes sociales para enviarles un mensaje a sus seguidores lamentando la situación. El primero en hacerlo fue el humorista del Canal Caracol, quien explicó que duraron 8 horas en la oficina de migración y no fue posible entrar al país.

“Llegamos en el primer vuelo a las 10:00 de la mañana y son las 6:00 de la tarde y no logramos salir de migración. ¿Por qué? La verdad no sé, todos los documentos estaban en regla. El empresario que organizó el evento me cuenta que también presentó toda la documentación que le pidieron”, dijo inicialmente el comediante.