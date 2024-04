El humorista Jhovanoty, quien salió de ‘Día a día’ para dirigir su propio programa de radial llamado ‘El Klub’ en la emisora de ‘la Kalle’, contó infidencias de su rol como imitador.

En entrevista con Pulzo.com contó cuáles son los políticos que más le ha costado imitar:

“Nayib Bukele lo he ensayado desde hace unos meses, pero él tiene un tono de voz en particular como entre cubano, venezolano, mexicano. Ese es un reto que he tenido, lo he hecho en mis ‘shows’, pero no está en 100% construido de poder sacar al presidente de El Salvador”, contó el humorista.

Después indicó: “Otro al que me ha costado ha sido Milei, el presidente de Argentina, porque tiene sus matices, a veces un poco pasito y luego habla duro, pero es porque no me he puesto juicioso a trabajarlo.

¿Dónde nació Jhovanoty?

El humorista es originario de Suaza, en el departamento de Huila. Sin embargo, fue en la ciudad de Neiva donde comenzó a forjar su destino, explorando su vocación y cultivando un talento que lo ha llevado lejos.

