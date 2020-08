green

A finales de julio, Jhonny sorprendió a sus seguidores al publicar varias fotos en su cuenta de Instagram, donde mostraba su gran estado físico y sus abdominales marcados, pues para él siempre fue “como un reto salir sin camisa en una red social”.

“Por ahí están diciendo que es Photoshop, pero no es Photoshop. Por muchos años he ido al gimnasio y realmente siempre había querido marcar los abdominales, queriendo ver los cuadritos pero no se me había dado, me faltaba controlar un poquito más los hábitos alimenticios”, dijo en el magacín de chismes.

El artista paisa recibió cientos de halagos por su cambio físico y ahora en ‘La Red’ reveló cómo lo logró y en tiempo récord.

“Quité el azúcar de mi vida y le bajé al máximo a la sal, no por completo porque comer simple del todo no es tan bueno, pero sí le bajé al máximo”, explicó Rivera en el mismo medio y agregó: “En las noches, nada de arroz, ni papa ni yuca. En las mañanas estoy tomando un suplemento alimenticio que me ayuda a contrarrestar lo que estoy dejando de comer, pero en unas proporciones más moderadas”.

Con el ejercicio y el cambio de alimentación bajó de 77 kilos a 73, pero principalmente le cumplió el reto a su amigo y a él mismo: marcar sus abdominales.

Aparte del físico, Jhonny Rivera aseguró en ‘La Red’ que ahora se siente más alegre, más activo, más liviano, ágil y que se quitó un complejo de encima, aunque todavía tiene como meta que la piel se pegue por completo al músculo y así dejar por completo atrás el sobrepeso que tuvo hasta hace poco.

Por último, el cantante reveló a ese programa que está ansioso por verse de nuevo con su hijo, el también artista Andy Rivera, para que por fin se tomen una foto en donde los 2 muestren sus abdominales de acero.