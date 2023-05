El artista goza de reconocimiento nacional e internacional por su trayectoria musical, pero en especial es querido por el entretenimiento colombiano por su espíritu de ayudar. Además, ha sido tendencia en las redes por los videos y fotos dándole regalos a niños y sus empleados, como el caso de su conductor a quien llevó a conocer el mar.

(Lea también: [Video] Jhonny Rivera cumplió uno de sus grandes sueños y compró lujoso juguete.)

Así las cosas, la buena actitud y solidaridad del cantante ha hecho que varias personas lo busquen para aprovecharse y se la ha convertido en un problema la situación.

Tanto así que en un momento Rivera contó que no pudo volver a a su finca en Pereira porque las personas se estaban estancando en la entrada del lugar para pedirle dinero o diferentes tipo de ayudas económicas.

Incluso en cierto momento anunció que esas visitas inesperadas terminaban en una que otra discusión y le pidió ayuda a sus propios seguidores para encontrar una solución.

“Hay gente que llega grosera, el mayordomo de la finca ha tenido roces con estas personas que vienen en un plan agresivo y amenazante , diciendo que si no los ayudo se quedan viviendo ahí”, sostuvo el cantante en su momento.

A pesar de que Jhonny Rivera es fiel a su actuar y pensar con el corazón, los pedidos de la gente se han salido cada vez más de control. Tal como quedó demostrado en una dinámica que realizó en un perfil de Instagram en el que los seguidores le hacían preguntas y él las contestaba.

Al parecer, el común denominador fueron los mensajes pidiéndole ayudas económicas exageradas, pues un usuario le escribió, “¿Me regalarías un carro o a un seguidor que lo necesite?” y Rivera respondió que, aunque quisiera son peticiones que no puede cumplir.

“Ya quisiera, eso no es como la gente se imagina, de que uno tiene la plata arrumada para regalarla, un carro es muy costoso, no es posible hermano, no es posible”, indicó.