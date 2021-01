Al cantante de música popular, que bromeó con haber sido “modelo de tangas narizonas”, le llegó la siguiente pregunta: “¿Has tenido alguna experiencia homosexual?” y, al parecer, la duda era más recurrente de lo que él pensaba.

Jhonny Rivera, que en el pasado dijo qué pasaría si su hijo fuese gay, aseveró que nunca le han gustado los hombres, pues su “preferencia son las mujeres” y les declara su amor constantemente.

“Yo no sé por qué me están haciendo esta pregunta. Mucha gente piensa que soy gay y no lo soy”, enfatizó el intérprete de ‘El pegao’.