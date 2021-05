green

Jhonny Rivera habló con el programa ‘Lo sé todo’, del Canal Uno, para salirles al paso a quienes lo critican por cobrar los saludos que seguidores le piden enviar a sus allegados.

“Es un tema espinoso porque la gente se molesta porque uno diga que está cobrando por saludo […] Pero es que no es un solo saludo, son muchos saludos”, comenzó diciendo el artista.

Luego, Rivera explicó en el programa que sus seguidores lo abordan en la calle y en los centros comerciales para pedirle que envíe un mensaje, y que en cuestión de segundos “hay tres o cuatro celulares” de personas que buscan lo mismo.

“El tema de los saludos se nos salió de las manos. Cuando miro mi WhatsApp, y eso que es personal, tengo cantidad de gente pidiéndome saludos para la mamá, la abuelita, la tía […] y si uno hace 100 saludos, y resulta que eran 110, esos 10 se vuelven enemigos”, agrego.

Rivera es uno de los tantos artistas que cobran por este tipo de mensajes cariñosos, y aunque el costo ronda los 140.000 pesos, lo cierto es que es de los más económicos. (En esta nota puede ver quiénes son los famosos y cuánto vale pedirles un saludo).

Jhonny Rivera, en desacuerdo con la reforma tributaria

Pero entre cobros y críticas, el artista de temas como ‘Te extraño’ y ‘Empecemos de cero’, se grabó previo a un concierto con Jessi Uribe para enviarle un mensaje al Gobierno por la reforma tributaria, aunque por ese no cobró ni un peso.

“Voy para tarima. Primero que todo no a la reforma tributaria […] Y lo digo porque ya me he expresado tres veces, que no estoy de acuerdo con la reforma y que me opongo totalmente, pero después hablamos de eso. Nos fuimos, mi gente”, manifestó el cantante, que hace unos días mostró el bus en el que hace sus giras.