A través de redes sociales, el cantante de música popular relató un incidente que tuvo con una fanática en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, cuando varias personas se le acercaron para tomarse fotos y grabar videos.

De acuerdo con el cantante, siempre estuvo dispuesto a tomarse fotos y compartir con su fanaticada, pero se percató de que ya se le estaba haciendo tarde y no avanzaba del lugar en el que estaba.

Sin embargo, al intentar avanzar, ocurrió un inesperado incidente: una mujer lo cogió fuertemente del brazo y lo devolvió de un halón.

“Me cogió una señora del brazo y me haló hacia atrás duro: ‘Venga que usted no se puede ir sin la foto’. El halón fue tan duro que me quedó doliendo el hombro y a mí me dio rabia”, aseguró Rivera.