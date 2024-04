El cantante Jhon Alex Castaño, conocido como el ‘Rey del chupe’, se presentó el pasado 28 de marzo en una discoteca en Barcelona (España) llamada Latin Palace.

El músico se subió al mismo escenario que ‘El charrito negro’, quien a su vez estuvo acompañado de sus dos hijos. Aragón y Alexander González. El ‘show’ al aparecer se dio sin mayores inconvenientes, pero poco después la discoteca publicó un video en sus redes sociales en el que el director de esta criticaba la actitud de Castaño.

(Lea también: Jhon Alex Castaño habló de su oscuro pasado y lo mal que la pasó en la infancia)

“Primero, vino con cinco músicos. Un hombre de esta categoría que viene con cinco músicos, me cobran bastante dinero y ponen pista. Normalmente, su banda tiene nueve músicos. Segundo, nosotros le pedimos que tocara un dueto con ‘El charrito negro’ para que cantaran en memoria de Darío Gómez ‘Nadie es eterno en el mundo’ y este señor me responde que no es imitador de Darío Gómez”, explicó en el video Hans Dieter Otto, empresario y CEO de la discoteca.