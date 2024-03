Jhon Alex Castaño viajó a Barcelona porque un empresario lo contrató para un ‘show’ especial en su bar llamado Latin Palace. Según lo que relató en el video, le pagó una buena suma de dinero para que el colombiano fuera a cantar.

Sin embargo, jamás imaginó que se llevaría una desilusión tan grande como la que se llevó. Completamente molesto, compartió un video en donde relató la experiencia que tuvo:

“Primero, vino con cinco músicos. Un hombre de esta categoría que viene con cinco músicos, me cobran bastante dinero y ponen pista. Normalmente, su banda tiene nueve músicos. Segundo, nosotros le pedimos que tocara un dueto con Charrito Negro para que cantaran en memoria de Darío Gómez ‘Nadie es eterno en el mundo’ y este señor me responde que no es imitador de Darío Gómez“, contó el empresario.

Pero eso no fue lo peor, de hecho, hasta lo llamó poco ético y profesional:

“Escúchame bien Jhon Alex Castaño, ojalá tuvieras el honor de ser el imitador de Darío Gómez porque él sí es un señor, él siempre fue amable con su público, tú ni siquiera hiciste una sola foto con nadie ayer. Viniste con una banda pobre y cobras mucho. Ni Luis Alberto Posada ni Charrito Negro ni Luis Alfonso tuvo un problema con tocar una canción de Darío Gómez. Tú no eres ni el príncipe ni la ama de casa del despecho”, terminó por decir el hombre.

En redes sociales, dicho video se viralizó y algunos comentaron que, en efecto, Jhon Alex Castaño era muy engreído y hasta hubo quejas por parte de los asistentes, pues gastaron mucho dinero para que el colombiano pusiera pistas debajo.

Finalmente, dijo que jamás recomendaría a un empresario contratar los servicios del cantante colombiano

