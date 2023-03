Este martes, la periodista del Canal RCN compartió en su cuenta de Instagram una publicación en la que expuso la gran admiración que siente por su papá, Ricardo de la Peña, quien ya está en avanzada edad.

En sus palabras, la presentadora —que hace unos días apareció en sus redes conectada a un nebulizador— dejó claro que estará al lado de su padre hasta el último día de su vida, teniendo en cuenta que él siempre ha estado ahí para ella.

Justo después de publicar una imagen en sus historias de Instagram en la que aparece sosteniendo la mano de su padre, quien en su muñeca tiene una manilla de hospital, la periodista compartió una imagen en la que ambos tienen sus cabezas juntas (ella porta un tapabocas).

En la descripción de dicha imagen, la comunicadora dejó unas sentidas palabras que conmovieron a varios de sus más de 900.000 seguidores en esa red social.

“¡Tú siempre me has sostenido, siempre! Incluso ahora que no sabes quién soy. ¿Pero sabes algo? Ahora te sostengo yo. Aquí estoy siempre para auxiliarte, amarte, consentirte y correr cuando me necesites. Una guerra más que ganas, no dejas de impresionarme. Eres mi héroe de mil batallas. ¡TE AMO PAPI!”, escribió inicialmente.