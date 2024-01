Jessica Cediel es recordada por los colombianos no solo por su innegable belleza y profesionalismo a la hora de ejecutar sus proyectos televisivos, sino también por su grave problema de salud que la viene aquejando desde hace muchos años a causa de como ella dice, “una mala decisión”.

Como ha reiterado en diferentes ocasiones, su relación con el quirófano ha sido más que constante luego de ser inyectada con biopolímeros en su cola por personas inescrupulosas, que al parecer la engañaron y le aplicaron la peligrosa sustancia que la ha tenido en delicadas situaciones.

“Cola granulada, put…, así me decían”, reveló Cediel hace un buen tiempo en una entrevista para La Red. Aunque su proceso ha sido más que criticado por sus fans y no tan fans, ella ha dejado claro que se ha arrepentido una y mil veces de haber permitido dicha intervención, la cual le ha cambiado drásticamente su vida.

En el año 2022 se realizó una cirugía de emergencia para retirarse los biopolímeros de sus glúteos y aunque ha luchado por superar esta amarga etapa de su vida, volvió a mostrar cómo es realmente el proceso de limpieza y lo doloroso que resulta.

Aunque muchos seguidores le agradecieron que mostrara las cosas como son, otros argumentaron que no era para nada necesario mostrar sin ningún tipo de censura las imágenes que compartió en pleno retiro de la sustancia.

En el clip se ve al cirujano encargado retirarle en medio de un impactante proceso, los rastros del líquido que con el paso del tiempo se ha arraigado a la piel. Con la exposición de los glúteos totalmente abiertos, la grasa y la sangre a la vista, los usuarios de Instagram que han visto la publicación no han podido ocultar su impresión, pues, pocas veces pueden apreciarse este tipo de procedimientos de manera tan explícita.

Fue tal la crudeza de las imágenes que la red social prefirió ocultar la previsualización para que quienes crean soportar verlas solo las desbloquee.

En la descripción, agradeció a Dios por su apoyo durante el proceso, tanto físico como emocional.

“Familia no saben lo orgullosa que estoy de estas imágenes… Algunos no lo entenderán porque no se alcanzan a imaginar lo que me costo llegar aquí. Y sí… estoy hablando de mi salud emocional y física y por supuesto de mi cuerpo: en especial mis nachitas! Ha sido un proceso largo y lleno de muchos aprendizajes! Gracias Dios por darme una nueva oportunidad, porque tú obraste un milagro en mi carne y soy fiel testigo de esto! Claro… tranquilos ya se que viene el señalamiento por parte de los mas sant@s, puros e inmaculados que habitan aquí en las redes… pero no se preocupen, déjenme decirles que sus críticas sin fundamento jamás van a romper mi FE y la relación que tengo con DIOS”.