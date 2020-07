green

La razón para ir a hacerse la prueba fue que hace pocos días estuvo reunida con personas que dieron positivo al coronavirus, según se enteró Jessica Cediel este lunes.

“Por recomendación médica y por descarte, y por salud en general, me entero hoy y la idea es hacerse el examen lo más pronto posible para salir de dudas”, contó la colombiana radicada en Estados Unidos, aunque debió esperar un día más para practicarse la prueba, pues al inicio de semana no tenía clara cómo era la logística, y no pudo hacérsela.

“Esto parece una película. Miles de carros y de personas que vamos a hacernos este examen […] Llevo una hora y media haciendo fila en este lugar, que es el segundo al que voy”, contó en la mañana del martes, antes de lograr acceder al servicio de laboratorio, en donde le realizaron el examen para determinar si está o no contagiada de COVID-19.

Después de pasar un buen rato en su vehículo y otros 40 minutos caminando, Jessica logró su objetivo y destacó la “impecable” organización para el procedimiento.

La presentadora confesó que antes de entrar a que le tomaran la muestra “estaba superasustada”, pero que finalmente no le dolió para nada: “Te incomoda un poquito, porque te lo meten bien al fondo [el copito], pero es como un abrir y cerrar de ojos. La prueba es supertolerable, superrápida, sé que todo depende también del umbral del dolor de cada quien, a mí no me dolió”.

Esa resistencia que tuvo, Cediel la atribuyó, gracias a que una amiga se lo comentó, a todo lo que ha tenido que pasar por el problema con los biopolímeros que tiene en la cola.

“Ella me decía, ‘de pronto con todo lo que usted ha tenido que vivir este año, de pronto también es por eso’. Y yo dije, ‘como que sí, ¿no?’ Ha sido un año bien particular para mí, y la verdad he tenido que enfrentar como diferentes procesos dolorosos, entonces como que ya, un dolor más”, dijo la presentadora.

Mientras le entregan los resultados, que deben estar listos en unos tres días, Jessica Cediel dijo que va a “continuar guardada” en su casa.

