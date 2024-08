Jessica Cediel sigue siendo una de las mujeres más hermosas de Colombia. A pesar de que se ha ido en varias oportunidades del país, la bogotana conquista a fanáticos de diferentes partes del mundo. Varios hombres han logrado conquistarla, pero dichas relaciones han terminado, una que otra, de manera controversial.

Sin embargo, ella no pierde la esperanza de encontrar al hombre de su vida, quien se case con ella y valore sus sentimientos. Pipe Bueno fue lo más cercano a una relación estable. Los dos famosos mantuvieron un romance de varios años, pero por cuestión de trabajo tuvieron que terminar. Hoy en día son grandes amigos.

Luego de su tormentosa relación con Mark Roesch, un deportista de Estados Unidos, la presentadora se ha mantenido lejos de las cuestiones del amor, sobre todo para tratar de cuidarse.

De hecho, confesó que llevaba varios años sin tener intimidad, pues estaba esperando al hombre perfecto para volverse a abrir en ese aspecto.

Ahora, sus seguidores, interesados en conocer más, le preguntaron cómo estaba su corazón y la respuesta de la presentadora sorprendió a varios.

“Yo desde hace algunos años tomé la decisión de no compartir mucho de mi vida personal porque cositas varias sucedieron, pero, ¿qué les puedo decir?, mi sonrisa lo dice todo. Cuando sea el momento muy seguramente lo compartiré y lo publicaré, pero les puedo decir que hay un secreto por ahí que me tiene feliz. Para responder a la pregunta, no, no tengo novio“, terminó de decir Cediel.

